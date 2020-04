Collegamento Basilea/Porto di Genova garantito da PSA MMZ

Scritto da Redazione Europa, Infrastrutture, Italia, Logistica, News, Porti, Trasporti

Alla fine del 2018, PSA ha inaugurato la prima connessione ferroviaria diretta tra Genova e Basilea, il treno ‘Mittelmeerzug’ (MMZ). Questo link storico per il trasporto intermodale permette ai clienti in Svizzera, Austria ed Europa Centrale di avere una connessione diretta con il porto di Genova

Per questi clienti, Il ‘Mittelmeerzug’ riduce il transito di almeno sette giorni – il tempo richiesto per raggiungere via mare i porti del Nord Europa- ed evita l’imprevedibilità dei collegamenti fluviali verso sud.

In questi giorni, malgrado le difficoltà legate al COVID 19, i porti del sud Europa continuano a essere operativi e anche il PSA ‘Mittelmeerzug’, che connette l’Europa Centrale con Genova, continua a viaggiare, nonostante il drammatico incidente ferroviario occorso la settimana scorsa sulla rete ferroviaria svizzera tra Basilea e Friburgo.

Il treno ‘Mittelmeerzug’ da Genova a Basilea fa tre viaggi di andata e ritorno a settimana e permette di trasportare sia contenitori high-cube che spedizioni con merce ADR. Il treno ha una lunghezza di 440 metri e una capacità di 1250 tonnellate.

Leggi anche: