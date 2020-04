PSA VENICE – VECON, al via la raccolta alimentare in collaborazione con la Casa dell’Ospitalità di Venezia e Mestre

Scritto da Redazione Italia, News, Porti

E’ partita questa settimana e si concluderà domani venerdi 10 aprile, presso la sede di PSA VENICE-VECON, la raccolta di alimentari e beni di prima necessità da mettere a disposizione dell’Emporio solidale della Casa dell’Ospitalità di Venezia e Mestre, una fondazione che da anni si occupa di aiutare persone e famiglie che si trovano in particolare stato di necessità.

“Nell’attesa che si concluda l’emergenza sanitaria, che ci auguriamo avvenga il prima possibile, assieme a tutti i lavoratori abbiamo deciso di far partire questa importante iniziativa per aiutare anziani e famiglie in difficoltà economica che, in questo momento, non riescono nemmeno ad acquistare un pacco di pasta” le parole dell’AD Alessandro Becce.

”In un momento come questo, dove l’Emergenza Covid 19 ha costretto all’isolamento domestico e alla chiusura di numerose attività lavorative e perdita di posti di lavoro, VECON e il Porto di Venezia continuano a funzionare regolarmente. In questo contesto riteniamo doveroso dare il nostro contributo concreto a chi si trova in condizioni di difficoltà e di disagio sociale”.

