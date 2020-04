GIORNATA DEL MARE: 11 APRILE 2020

Per la sua speciale collocazione al centro del Mediterraneo, l’Italia da sempre beneficia di una risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico: il mare, un privilegio da difendere, da valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni.

Per questo motivo, la Repubblica italiana celebra l’11 aprile di ogni anno la Giornata del mare e della cultura marinara, allo scopo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la cultura del mare.

La Giornata è stata istituita con l’art. 52 del Codice della Nautica da diporto, al fine di sviluppare tra gli studenti la consapevolezza del mare come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

L’emergenza epidemiologica in corso ha comportato la sospensione di tutti gli eventi che erano stati ideati per celebrare degnamente anche a Brindisi, come già avvenuto lo scorso anno, la giornata odierna.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha inteso ricordare la Giornata del Mare anche nel 2020, con la produzione di un video dedicato alla ricorrenza, scaricabile al seguente link:

