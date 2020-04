E’ arrivata questa mattina nel porto di Brindisi, Costa Mediterranea

Questa mattina, attorno alle 6.00, ha attraccato presso la diga di Punta Riso la nave da crociera Costa Mediterranea, arrivata nel porto di Brindisi per imbarcare circa 500 membri dell’equipaggio di Costa Fortuna e trasportarli in Estremo Oriente, nei loro paesi di origine.

In questi giorni la Polizia di Frontiera e gli Organi preposti avvieranno tutte le formalità di espatrio per i marittimi che dovranno lasciare il nostro Paese.

L’AdSP MAM, lo scorso 4 aprile con apposita ordinanza nata per via dell’emergenza Covid-19 , aveva destinato la diga foranea di punta riso alla sosta inoperosa delle navi Costa che necessitano di rientrare in Italia; istituendo un posto di controllo temporaneo, specificatamente autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, sentito il Comitato Di Sicurezza Portuale.

La nave, proveniente dal porto di La Spezia, resterà a Brindisi approssimativamente sino al 20-22 aprile.

Nonostante a bordo NON si registrino casi Covid-19, i componenti dell’equipaggio, comunque, non avranno alcun contatto con il territorio. Si tratta di un mero trasbordo per permettere ai marittimi di tornare a casa.

