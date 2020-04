Coronavirus: Sbarco passeggeri nave Costa Deliziosa nel porto di Genova

Soluzione individuata dal ministro De Micheli di concerto con la Regione Liguria



MIT- Sarà Genova il porto finale di attracco della nave da crociera Costa Deliziosa, in mare dall’inizio del mese di gennaio.

La soluzione individuata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, in accordo con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Un cambio di programma reso necessario dopo il diniego delle autorità francesi all’attracco dell’imbarcazione motivato dalle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria Covid19.

La nave con a bordo 453 cittadini italiani, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, più 8 membri dello staff, è ora in navigazione verso la Spagna dove domenica lascerà i cittadini spagnoli presenti a bordo nel porto di Barcellona.

Riprenderà poi la navigazione per raggiungere, tra lunedì e martedì, il porto di Genova, meta finale della crociera dove si procederà allo sbarco di tutti i passeggeri con le dovute verifiche sanitarie già attuate per altre navi in arrivo nei porti italiani durante l’emergenza Coronavirus.

Costa Crociere provvederà ad organizzare il trasporto e il rientro dei passeggeri presso i Paesi di residenza. Non risultano casi di contagio al Covid19 a bordo della nave.

