AdSP MTS: La Bretella per Piombino entra in fase esecutiva

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Logistica, News, Porti, Trasporti

E’ stato firmato oggi il contratto relativo alla “Nuova strada di accesso al porto di Piombino – Stralcio SS398 dello svincolo Gagno – Terre Rosse”.

Il collegamento diretto alle nuove opere portuali con la viabilità di accesso a Piombino è un’opera fondamentale perché consente di evitare l’attraversamento della città da parte dei mezzi diretti alla nuova zona commerciale del porto. E servirà inoltre come punto di connessione del prolungamento della SS398 da Montegemoli fino a Gagno.

La bretella si sviluppa lungo un percorso di 1,3 chilometri comprende lungo il tracciato tre rotatorie, un tratto curvilineo, un viadotto di accesso, un cavalcaferrovia e l’ultimo tratto rettilineo che porta all’accesso delle nuove aree portuali.

Ad aggiudicarsi la gara è stata l’impresa Sales, per un importo di 9,7 milioni di euro.

La durata dell’appalto é fissata in 17 mesi di cui 2 mesi per la redazione della progettazione esecutiva e 15 per l’esecuzione lavori a cui si aggiungono 20 anni offerti a titolo di manutenzione.

La firma di oggi rappresenta un fatto importante anche a seguito dell’apertura, il 9 aprile scorso, delle buste contenenti le offerte tecniche relative all’assegnazione delle nuove aree portuali.

Leggi anche: