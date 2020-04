Ports of Genoa: operativi in banchina e sui banchi di scuola

Il Coronavirus non ferma i Ports of Genoa né in banchina né sui banchi di scuola

Proseguono infatti a pieno ritmo le collaborazioni con gli istituti scolastici per la formazione e l’orientamento degli studenti.

All’ISS Boselli-Alberti di Savona si terranno incontri, ovviamente in maniera virtuale, per approfondire il tema dell’Impatto economico del Coronavirus sui porti e sull’economia mondiale, e sulla correlazione tra pandemia e trasporto marittimo mercantile e passeggeri, con particolare riferimento alla attualità locale.

Mentre la scorsa settimana gli studenti dell’istituto tecnico “Ferraris Pancaldo”, sempre a Savona, hanno partecipato a due webinar legati al progetto di alternanza scuola lavoro: sono stati affrontati due temi importanti: lo sviluppo di nuovi combustibili per un trasporto marittimo sostenibile e l’impatto economico del COVID-19 sui porti e sull’economia mondiale.

Per tutto il mese di aprile sono in programma incontri con diverse scuole e istituti tra Genova e Savona.

