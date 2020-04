Livorno e Piombino più vicine

Scritto da Redazione Italia, News, Porti

Le difficoltà operative di questi tempi d’emergenza non frenano l’attività dell’Autorità di sistema portuale che, oltre ai procedimenti a rilevanza esterna, continua a lavorare per giungere alla piena integrazione di uffici e procedure che fino a poco tempo fa lavoravano con ritmi e processi interni diversi.

In questo quadro, è attivo da ieri il collegamento diretto in fibra ad 1 Gb tra le due sedi dell’Ente, che, con la migrazione su questo canale tutti i servizi di interesse comune (ad esempio la contabilità e le paghe), permetterà di usufruire delle risorse sistemistiche dell’una e dell’altra sede in modo più rapido ed efficiente.

“Come Segretario generale e Responsabile della transizione al digitale – ha dichiarato Massimo Provinciali – non posso che essere molto soddisfatto del lavoro di squadra, coordinato dal Capo Servizio informatica e digitalizzazione dott.ssa Debora Bertocci, che emerge da questo importante risultato. Proprio l’emergenza COVID-19 sta dimostrando ancora una volta come l’informatica e la digitalizzazione siano la strada per riuscire a costruire le cose più in fretta e con meno fatica.”

