I corsi di formazione di Interporto Bologna

Non solo logistica e trasporti, l’Interporto offre anche formazione aziendale qualificata

Interporto Bologna, nella sua nuova veste di erogatore di servizi, ha attivato un’offerta formativa partendo dai corsi in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali corsi sono al momento forniti in modalità eLearning e, in questo scenario dettato dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19, fino a venerdì 30 sono disponibili sulla piattaforma webinar gratuiti relativi alla fase 2 di riapertura dopo il lockdown.

L’offerta formativa a breve verrà arricchita con corsi in ambiti differenti, che includeranno, ad esempio, l’economia circolare, la comunicazione, le relazioni interpersonali in azienda e l’utilizzo di strumenti informatici.

Siamo inoltre disponibili per raccogliere vostri suggerimenti per organizzare formazione ad hoc.

Sulla piattaforma dedicata troverete l’attuale offerta in vigore: www.formazioneinterporto.it

Vi invitiamo a visitare frequentemente il sito per rimanere aggiornati per le novità che seguiranno.

Per informazioni e richieste: info@formazioneinterporto.it

