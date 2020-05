Porto di Ancona: riapre il Porto Antico, luogo del cuore della città

Scritto da Redazione Italia, News, Porti

Riapre uno dei luoghi del cuore di Ancona. Da domani 7 maggio sarà possibile tornare a passeggiare al Porto Antico. Una possibilità che deve essere goduta con il massimo senso di responsabilità da parte di ognuno affinché la fase 2 di questa emergenza sanitaria possa essere un reale passaggio verso la normalità.

Al Porto Antico sarà possibile camminare fino alla Torre piloti. Per il momento non si potrà arrivare alla Lanterna rossa perché il percorso di accesso non consente di garantire il necessario distanziamento fisico fra le persone e per evitare assembramenti in uno spazio ristretto. Sarà inoltre obbligatorio l’uso della mascherina di protezione che consentirà di camminare sulla passeggiata della “linea rossa” del Porto Antico in sicurezza.

“Si riapre uno spazio amatissimo dai cittadini e dalle famiglie e che mai era stato inibito dopo la riapertura del 2015 – afferma l’assessore al Porto del Comune di Ancona, Ida Simonella -, una sorta di secondo tempo che ci consentirà di apprezzarlo ancora di più. Vale il principio della prudenza e della gradualità: gli spazi che non possono garantire distanziamenti e sicurezza restano per ora chiusi”.

“Recuperiamo finalmente la passeggiata al Porto Antico – dice il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Rodolfo Giampieri -, comunque il momento è ancora molto delicato per tutti: quello che raccomandiamo è un comportamento responsabile, che rispetti le normative e le distanze fra le persone. L’evolversi della situazione dipende dal comportamento di ognuno di noi. Nel momento in cui le condizioni lo renderanno possibile, sarà un’emozione ancora più grande potersi riappropriare di tutta la passeggiata fino alla Lanterna rossa”.

