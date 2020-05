International Chamber of Shipping: Keeping Shipping safe from COVID-19

Scritto da Redazione Internazionale, Legislazione, News, Porti

Comunicato dell’ICS-International Chamber of Shipping relativo alla guida, pubblicata dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e realizzata dall’International Chamber of Shipping (ICS) insieme ad una coalizione di associazioni dell’industria, per garantire un’interfaccia sicura tra il personale a bordo delle navi e quello a terra.

La Circolare dell’IMO n. 4204 / Add.16 mira a rispondere alle principali preoccupazioni e aspettative degli equipaggi e del personale di terra attraverso l’implementazione di misure pratiche e basate sul rischio per affrontare i rischi COVID-19 per tutto il personale coinvolto a bordo e a terra.

Jonathan Spremulli, Principal Director – Marine dell’International Chamber of Shipping, ha dichiarato:

“La pandemia di COVID-19 sta creando sfide senza precedenti per il settore marittimo. Per mantenere tutti al sicuro nel settore, compresi gli equipaggi delle navi e il personale di terra che visita le navi per svolgere un lavoro essenziale, è chiaro che dovremo lavorare tutti insieme e cooperare per garantire che tutti abbiano un posto sicuro dove lavorare .

“Il messaggio di questa guida è che una comunicazione chiara è vitale per ridurre il rischio per tutte le parti. A tal fine la comunicazione è fondamentale.

“Il settore marittimo deve continuare a funzionare in modo che i paesi possano mantenere le forniture essenziali di cibo, carburante e altre merci, comprese le forniture mediche essenziali, di cui tutti abbiamo bisogno. Ma dobbiamo farlo in modo sicuro e in modo da eliminare il rischio di infezione per i nostri marittimi e quelli che salgono a bordo. ”

La guida è stata prodotta da una coalizione di organismi del settore e organizzazioni internazionali per fornire linee guida chiare e coerenti che possono essere attuate in tutto il mondo.

È stata realizzata da ICS anche una versione per le compagnie di navigazione, disponibile per il download gratuito da https://www.ics-shipping.org/free-resources/covid-19.

Leggi anche: