L’ECSA accoglie con favore il pacchetto della Commissione europea su turismo e trasporti nel 2020 e oltre

L’ECSA – European Community Shipowners’ Associations, in merito al pacchetto di orientamenti e raccomandazioni presentato ieri (13 maggio) dalla Commissione europea per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire, dopo mesi di lockdown, la riapertura delle imprese turistiche nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie. (Comunicato stampa Ecsa:

https://www.ecsa.eu/news/ecsa-welcomes-european-commissions-package-tourism-and-transport-2020-and-beyond)

L’ECSA e i suoi membri accolgono con favore l’impegno della Commissione e il messaggio centrale sulla necessità di procedere alla riapertura in modo coordinato e ordinato. L’industria apprezza l’impegno della Commissione a sostegno del turismo e degli operatori del trasporto passeggeri e, in particolare, l’approccio basato sugli obiettivi adottato dal pacchetto.

“Il pacchetto invia un chiaro messaggio agli Stati membri che gli operatori passeggeri devono essere supportati e che devono essere adottate tutte le misure necessarie per mantenere la loro liquidità”, ha affermato Martin Dorsman, segretario generale dell’ECSA.

“Un’altra condizione chiave per far funzionare il pacchetto è il riavvio dei cambiamenti dell’equipaggio a livello globale e in Europa”, ha continuato Dorsman. “ L’UE è in una posizione unica per guidare questi sforzi e dare l’esempio da seguire per altre regioni. Accogliamo pertanto con favore l’impegno della Commissione a essere attiva nel coordinare gli sforzi degli Stati membri dell’UE in modo da garantire che tutti i servizi necessari siano messi in atto a livello nazionale. È essenziale uno stretto coordinamento all’interno della Commissione tra i diversi servizi responsabili dei settori marittimo, aeronautico, terrestre, sanitario, delle strutture ricettive, della polizia e dei controlli alle frontiere, dei visti e degli affari esterni. ”

L’industria, la cui principale priorità è garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori marittimi, continuerà a collaborare con la Commissione europea per l’attuazione degli orientamenti del pacchetto al fine di assicurare la riapertura sicura e ordinata dei trasporti e del turismo.

Cliccare qui per scaricare il pacchetto sul turismo e sui trasporti nel 2020 e oltre .

