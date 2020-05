AdSP MACS-DICHIARAZIONE PRESIDENTE ROSSI SU FINANZIAMENTO 48 MILIONI DI EURO PER POTENZIAMENTO SCALO FERROVIARIO MERCI DEL PORTO DI RAVENNA

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Legislazione, Logistica, News, Porti, Trasporti

“Questo finanziamento, afferma il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi, ci consentirà di completare il disegno complessivo del Progetto di Hub Portuale con la realizzazione di due fondamentali stazioni ferroviarie dedicate alle merci movimentate nel Porto dell’Emilia Romagna.

Tra un mese circa dovremmo aver individuato il vincitore del bando di gara per l’attuazione degli interventi infrastrutturali che il Progetto prevede e che consistono nell’escavo dei fondali, nella costruzione di nuove banchine e nella realizzazione di 200 ettari di aree per la logistica.

Grazie ai due nuovi scali merci ed al by pass che ci consentirà di collegare direttamente il porto alla rete ferroviaria nazionale, saremo in grado di aumentare ulteriormente il traffico su ferro con un guadagno sia in termini di competitività dello scalo che in termini di impatto ambientale”.

