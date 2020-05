Megaship in approdo ai Ports of Genoa

Mentre al terminal SECH, nel porto di Genova Sampierdarena, è tornata a scalare la portacontainer One Millau da 14.000 Teu del servizio MD1 della The Alliance che mette in collegamento il Mediterraneo con l’estremo oriente, al terminal Vado Gateway ormeggia invece, per la prima volta, la portacontainer Maersk Genoa

Con una capacità di 10.000 Teu e una dimensione di 337×48 metri, è al momento la nave più grande approdata al terminal di Vado Ligure. Le manovre per questo primo approdo sperimentale sono state effettuate dai piloti e rimorchiatori savonesi con il coordinamento della Guardia Costiera.

