Porto di Venezia: si riattiva il traffico automotive con un trasporto di auto dalla Romania

Venezia, 28 maggio 2020

Il terminal autostrade del mare di Fusina vede oggi riattivarsi uno dei settori di più recente acquisizione per lo scalo veneziano, quello del trasporto di automezzi, che nel 2019 ha registrato movimentazione portuale equivalente a circa 38 mila tonnellate, di cui oltre 20 mila in imbarco e circa 18 mila in sbarco.

Dopo lo stop dovuto all’emergenza pandemica, infatti, è giunto presso il terminal un convoglio ferroviario carico di 240 automobili provenienti dallo stabilimento di un’importante casa automobilistica in Romania.

I mezzi saranno in questo caso riservati al mercato interno e a mercati vicini e concluderanno il loro tragitto via terra, mentre in altri casi il terminal garantisce l’intermodalità completa, in collegamento con i porti italiani e con gli altri Paesi del Mediterraneo.

Via ferrovia nel 2019 sono arrivate a Marghera circa 33 mila tonnellate di automobili soprattutto da Romania e Slovacchia. Di questa cifra solo una parte è destinata all’imbarco su nave.

Il collegamento con la Romania ritroverà cadenza bisettimanale a partire da sabato 30 maggio.

