AdSP MLO: Accordo raggiunto sulle linee strategiche e di sviluppo (DPSS) dei bacini portuali di Vado e Savona

Scritto da Redazione Italia, Marinas, News, Porti

Riapertura spiagge libere: ordinanza balneare e dal 6 giugno controlli sugli accessi

SAVONA – Positivo l’esito dell’incontro che si è svolto oggi, presso l’Unione Industriali di Savona, tra i vertici della AdSP del Mar Ligure Occidentale e i Comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Albissola Marina e Bergeggi.

L’accordo sul DPSS, il nuovo documento programmatico di Sistema che andrà a definire le linee strategiche e di sviluppo degli scali, è stato infatti raggiunto con un programma di riunioni fra i sindaci dei sei comuni interessati e la struttura AdSP, partendo a discutere degli assi viari e ferroviari di accesso e uscita dai bacini portuali di Vado e Savona.

A queste seguiranno altre riunioni fra AdSP e i singoli Comuni per un esame delle osservazioni o eventuali esigenze che saranno oggetto del confronto tecnico. Al termine di questa serie di incontri, tutte le osservazioni esposte dalle amministrazioni territoriali saranno valutate e, se del caso, recepite nel DPSS.

La volontà partecipativa e la condivisione degli intenti sono state il filo conduttore dell’incontro di oggi, come più volte ribadito dal presidente Paolo Emilio Signorini che auspica che il documento di programmazione strategica sia frutto di un attento ascolto delle esigenze, anche infrastrutturali, del territorio sul quale il DPSS andrà ad incidere.

L’incontro è stato propedeutico anche per definire la gestione della riapertura delle spiagge libere attraverso un’ordinanza balneare, a breve emessa dal’AdSP, che tenga conto del complesso normativo anti Covid19.

Inoltre, sebbene come Autorità di Sistema Portuale non sia prevista la competenza sanitaria, accogliendo in pieno l’esigenza di tutela della salute dei cittadini e degli utenti delle spiagge libere, dal 6 giugno prossimo, AdSP attiverà un servizio di controllo nei fine settimana garantendo la presenza di personale qualificato con il compito di regolare gli accessi e di segnalare alle forze dell’ordine casi di mancato rispetto delle norme.

Leggi anche: