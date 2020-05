Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Le decisioni del Comitato di Gestione

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Legislazione, News, Porti

Nel corso della seduta odierna il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole al rinnovo sia dell’autorizzazione ex articolo 16 che della concessione ex articolo 18 presso la Darsena 1 del porto di Livorno, per lo svolgimento di operazioni portuali nel settore RO-RO, a favore alla società LIVORNO TERMINAL MARITTIMO s.r.l., con decorrenza 1° gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2023.

L’organismo esecutivo dell’AdSP ha inoltre modificato il proprio regolamento di funzionamento per rendere più fluido e proficuo il lavoro.

