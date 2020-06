Assoporti esprime la piena solidarietà al collega Zeno D’Agostino dopo la determinazione di ANAC

Scritto da Redazione Italia, Legislazione, News, Porti

Roma- Assoporti manifesta la piena solidarietà e vicinanza al collega, Presidente dell’AdSP del Mar Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino. D’Agostino con impegno e professionalità ha portato lo scalo di Trieste, al raggiungimento di importanti risultati, in un contesto in cui le Autorità di Sistema Portuale devono fare i conti con le difficoltà applicative ed interpretative di una disciplina legislativa di settore particolarmente complessa.

Rileviamo la profonda preoccupazione per la continuità della gestione delle attività in corso in uno dei più importanti porti italiani che necessitano di un presidio amministrativo operante nel pieno delle sue funzioni. Auspichiamo, pertanto, che un’analisi ulteriore possa sciogliere ogni dubbio sulla legittimità della nomina del collega al fine di assicurare che la governance di un complesso sistema portuale possa essere salvaguardata.

