INDAGINE NAZIONALE OGS/SWG “GLI ITALIANI E LA TUTELA DEL MARE E DELL’AMBIENTE”

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2020, OGS presenta i risultati di un’indagine nazionale sulle conoscenze e le valutazioni dell’opinione pubblica, realizzata insieme a SWG

Quali sono le conoscenze e le valutazioni degli italiani sul mare e la tutela dell’ambiente?

Quanto l’opinione pubblica conosce questi temi e la ricerca che in Italia viene sviluppata su di essi?

C’è consapevolezza su programmi e progetti Europei in merito?

Come si coniuga la salvaguardia del mare, delle acque e dell’ambiente in generale con lo sviluppo economico e con l’emergenza Covid-19?

Queste sono alcune delle domande al centro dell’indagine nazionale “GLI ITALIANI E LA TUTELA DEL MARE E DELL’AMBIENTE” promossa dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS e realizzata da SWG su un campione rappresentativo di cittadini di tutt’Italia, che sarà presentata alla stampa in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2020:

lunedì 8 giugno, alle ore 12

a Trieste

nella sala Multimediale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(ingresso da via dell’Orologio)

da: Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Paola Del Negro, Direttore Generale dell’OGS; Maria Cristina Pedicchio, membro del CDA di OGS e Presidente di Marevivo FVG, e da Maurizio Pessato, Vicepresidente di SWG.

NB: Per motivi organizzativi legati al rispetto delle misure anti-COVID è necessario richiedere l’accredito stampa, rispondendo a quest’email entro le ore 10 di lunedì 8/6 con nome e cognome.

La Giornata Mondiale degli Oceani, indetta dalle Nazioni Unite, si celebra ogni anno l’8 giugno, in ricorrenza dell’anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. L’appuntamento vede svolgersi eventi in tutto il mondo per far riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornire all’uomo e per sensibilizzare gli individui e la collettività sull’importanza di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze, senza compromettere quelle delle generazioni future. Il tema dell’edizione 2020 è l’“Innovazione per un oceano sostenibile” ed è stato scelto per fare da apripista al decennio 2021-2030 che le Nazioni Unite dedicheranno alla “Scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile”.

