L’ECSA accoglie con favore le conclusioni del Consiglio dei ministri dell’Ue sul settore dei trasporti per via navigabile dell’Unione

Il 5 giugno, il Consiglio dei ministri dei trasporti ha adottato le sue conclusioni su “Settore dei trasporti per vie navigabili dell’UE – Prospettive future: verso un settore dei trasporti per vie navigabili dell’UE neutro in termini di emissioni di Co2, senza incidenti, automatizzato e competitivo”. Questa decisione approva la Dichiarazione di Opatija adottata a livello politico l’11 marzo 2020 .

“L’industria marittima europea ha partecipato alle discussioni che hanno dato forma alla Dichiarazione di Opatija”, ha affermato Martin Dorsman, segretario generale dell’ECSA. “La visione esposta nella dichiarazione riflette pienamente le ambizioni del nostro settore e stabilisce la direzione verso cui ci stiamo muovendo rapidamente.”

Tuttavia, i progressi verso tale visione si sono arrestati dall’inizio della pandemia di COVID-19, che ha colpito l’intera industria marittima in Europa e nel resto del mondo. Nonostante le varie difficoltà che la crisi ha creato, come la mancanza di cambiamenti dell’equipaggio e problemi di liquidità, le aziende e i dipendenti continuano a lavorare per garantire che le catene di approvvigionamento rimangano in funzione.

“Apprezziamo pienamente che i Ministri riconoscano il ruolo chiave del trasporto marittimo europeo durante questa crisi nel mantenere il commercio e il flusso dei servizi e delle forniture di base nel modo più fluido possibile. È importante che tutti i responsabili politici comprendano questo ruolo fondamentale e gli interessi strategici del trasporto marittimo per l’UE, che questa crisi ha chiaramente messo in luce e che non dovrebbe mai essere compromessa “, ha continuato Dorsman.

Le conclusioni del Consiglio hanno inoltre messo in luce il lavoro essenziale svolto dai marittimi per mantenere funzionanti le linee di approvvigionamento, compreso il loro diritto a un trattamento equo. L’ECSA, insieme ad altri partner e istituzioni europei e internazionali, sta fortemente sollecitando i governi a designare i lavoratori marittimi come lavoratori chiave in modo da garantire che possano avvenire i cambi di equipaggio e che i diritti dei marittimi siano rispettati. L’assistenza dell’equipaggio è fondamentale per la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori marittimi e il corretto funzionamento delle linee di approvvigionamento marittimo.

