Manifestazione, Sabato 13 giugno a Trieste, a sostegno del Porto e del suo Presidente e per garantire la continuità con l’operato di Zeno D’Agostino

Confermata la trasversalità della manifestazione prevista per Sabato 13 giugno a Trieste, a sostegno del Porto, del suo Presidente e per garantire la continuità con l’operato di Zeno D’Agostino, con la presenza in conferenza stampa di tutte le sigle sindacali, dei rappresentanti politici locali (Forza Italia esclusa) e dalle associazioni di categoria.

Dalle sigle autonomiste presenti sollevata la necessità di assicurare allo scalo triestino il regime di internazionalità e di extradoganalità, per il quale la gestione D’Agostino si era adoperata, suscitando, forse, più di un fastidio all’interno della portualità italiana e del MEF.

