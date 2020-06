AdSP MTS: Fortezza Vecchia in grande spolvero

Contestualmente alla sua riapertura, riprendono anche le attività di intrattenimento serale in Fortezza Vecchia. Sotto l’egida dell’AdSP MTS, ente concessionario del complesso monumentale, la soc. Menicagli Pianoforti srl che gestisce il punto bar ristoro presso la Quadratura dei Pisani e la soc. Promos srl a cui è affidata la gestione dell’area palco centrale, hanno elaborato un programma di iniziative nel rispetto della normativa sanitaria. Pur con capienze più ridotte rispetto all’anno passato e con grandi sforzi, impegno e disponibilità da parte degli organizzatori, è stato possibile elaborare un calendario di eventi di tutto rispetto che nei prossimi giorni verrà reso pubblico.

Torna anche quest’anno “Sguardi in Fortezza”, la rassegna di cinema promossa in collaborazione con Kinoglaz e Il Nido del Cuculo e tornano le serate jazz e di cabaret. Anche sul palco centrale, nonostante la cancellazione di alcuni eventi, Promos srlproporrà interessanti iniziative: commedie, rassegne di operetta e il consueto appuntamento con il “Premio Nazionale di Poesia e Racconto Breve Città di Livorno”.

La programmazione dettagliata verrà comunicata nei prossimi giorni tramite i canali social: la pagina Facebook ufficiale della Fortezza Vecchia (Fortezza Vecchia di Livorno pagina istituzionale), la pagina Facebook Fortezza Bar ed i rispettivi canali Instagram.

A seguito delle limitazioni imposte dal protocollo di contenimento Covid relativo alla gestione dei visitatori della Fortezza Vecchia, l’accesso per gli spettacoli (e più in generale per entrare nella struttura) potrà avvenire solo dal cancello pedonale posto a fianco del Varco Fortezza o dai cancelli lato porto, riservati ai passeggeri dei traghetti in transito da Livorno.

