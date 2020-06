ECSA: Importante revisione della politica commerciale dell’UE necessaria per rilanciare l’economia globale dopo COVID-19

“La pandemia di COVID-19 ha causato e sta ancora causando diffuse distruzioni economiche e sociali che l’Europa e il resto del mondo hanno urgentemente bisogno di minimizzare e riparare”, ha commentato il segretario generale dell’ECSA, Martin Dorsman.

“In quanto importante partner commerciale globale, l’UE deve agire rapidamente per ringiovanire l’economia europea, proteggere e creare occupazione e mostrare la leadership nel processo di ripresa globale. L’attuale crisi ha dimostrato l’importanza intrinseca e vitale del commercio globale con l’Europa, i suoi cittadini e le sue società “.

Come attore chiave nel commercio mondiale, l’industria navale dipende da un sistema commerciale multilaterale libero, aperto e globale, che era già stato messo in discussione prima della pandemia. L’ECSA si compiace pienamente dell’avvio della revisione della politica commerciale e condivide l’obiettivo della Commissione europea di “una forte politica commerciale e di investimento dell’UE per sostenere la ripresa economica, creare posti di lavoro di qualità, proteggere le imprese europee da pratiche sleali in patria e all’estero”.

Dorsman ha aggiunto: “A livello europeo, dobbiamo costruire un’economia dell’UE resiliente e sostenibile. A livello globale, l’UE deve guidare la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio non solo per creare opportunità commerciali per l’Europa, ma anche per migliorare le condizioni di parità per le imprese e i cittadini europei che sono attualmente indeboliti “.

A tal fine, l’ECSA prende atto e sostiene la proposta di istituire un “responsabile dell’esecuzione” per garantire il rispetto e l’attuazione degli impegni assunti tra l’UE e i terzi partner.

“L’industria marittima europea non vede l’ora di partecipare attivamente ai processi di consultazione e collaborerà con la Commissione europea per fornire tutti i contributi necessari dai nostri punti di vista”, ha continuato Dorsman.

Per il comunicato stampa della Commissione europea cliccare qui

