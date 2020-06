Web meeting di presentazione del nuovo: PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2020-2022 del Porto di Taranto

PORTO DI TARANTO - Per la prima volta online, il prossimo 29 giugno, a partire dalle ore 15:00, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, insieme ai ricercatori di SRM – Studi e ricerche per il Mezzogiorno, illustrerà il nuovo Piano Oprativo Triennale 2020-2022. Per ciascun obiettivo strategico incluso nel POT, interverranno ospiti istituzionali e non, con l’obiettivo di aprire una finestra di approfondimento sulle principali novità in essere nel Porto di Taranto e fornire un focus sugli scenari portuali del prossimo triennio.

AGENDA

15:00 – 15:15 – OPENING SESSION

Benvenuto e condivisione informazioni tecniche anche in relazione alla possibilità di intervenire/porre domande ai relatori

Relatore: Fulvio Lino Di Blasio, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Saluti e introduzione sul POT 2020-2022

Relatore: Sergio Prete, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

15:15 – 15:45 – IL NUOVO POT DELL’ADSPMI

Moderatore: Silvia Coppolino, Responsabile Affari Generali e Internazionali/ Promozione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Analisi di scenario: le strategie di sviluppo del Porto di Taranto per il triennio 2020-2022 attraverso l’analisi del contesto globale, nazionale e locale.Verso un modello di Porto 6.0

Relatore: Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy Dept. di SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Il processo redazionale del nuovo POT: metodologia, attori, obiettivi e azioni di Piano

Relatore: Fulvio Lino Di Blasio, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

15:45 – 16:30 – FOCUS SUGLI OBIETTIVI DI PIANO: diamo voce al territorio

Moderatore: Fulvio Lino Di Blasio, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Il rapporto porto-città: quale governance per Taranto città portuale sostenibile del Mediterraneo

Relatore: Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto

Il porto come driver di sviluppo e innovazione

Relatore: Enrico Resmini, AD e Direttore Generale CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione

ZES e ZFD: il Porto di Taranto come polo di attrazione e sviluppo:

Relatore: Cosimo Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia

Relatore: Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy Dept. di SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Nuove dinamiche di policy making per accrescere il valore dell’accountability istituzionale.

Relatore: Antonio Nisio, Organismo Indipendente di Valutazione dell’AdSPMI

16:30 – 16:50 Q&A – INTERVENTI PARTECIPANTI

Verifica domande dai partecipanti e breve tour de table

16:50 – 17:00 CONCLUSIONI E SALUTI

