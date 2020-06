Il 23 giugno 2020 la 73ª Assemblea Nazionale di Fedepiloti

Il 23 giugno 2020 si terrà la 73ª Assemblea Nazionale di Fedepiloti. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale ufficiale facebook di Fedepiloti, dalla sala riunione “Ammiraglio Francese” del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia Costiera, con inizio previsto per le 11.30. Un luogo di prestigio che significa ancora una volta lo stretto, inscindibile legame tra la categoria dei Piloti dei porti e l’Autorità Marittima.

“Ruoli e Principi nel Pilotaggio Italiano” è il titolo scelto quest’anno. Tra le persone più esposte in ambito portuale, i piloti dei Porti hanno continuato a salire e scendere dalle navi, assicurando che la grande e complessa macchina della logistica e dei trasporti marittimi non smettesse mai di supportare il Paese, soprattutto in questo momento di difficoltà.

Un’assemblea diversa nella sua organizzazione, ma che vedrà intatto lo spirito di confronto pubblico e democratico con un programma dei lavori e di interventi, dopo la relazione annuale del Presidente, com.te Francesco Bandiera, interverranno in assemblea il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Paola De Micheli, il Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, il Direttore Generale del MIT, dott. Mauro Coletta*, oltre alle associazioni di settore. La giornata proseguirà poi in forma privata, durante la quale è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo con l’avvicendamento della presidenza.

*da confermare presenza

