PORTI: MARGIOTTA, “NO A COMMISSARIAMENTO VENEZIA, SAREBBE AZIONE DI PALAZZO”

Scritto da Redazione Italia, News, Porti

Roma- «Il Porto di Venezia è una risorsa indispensabile per il Paese e il presidente Musolino ha dimostrato ottime qualità manageriali. Bloccarne l’attività sarebbe, soprattutto in questo momento, un atto irresponsabile e incomprensibile.

Quanto successo quindi non può essere considerato altro se non un’azione di palazzo strumentale che, per quanto mi riguarda, non andrà a buon fine». Così il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, commentando la bocciatura del bilancio consuntivo dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico settentrionale, validato da revisori dei conti di ministero delle Infrastrutture e ministero dell’Economia, a causa del voto contrario di Regione e Città Metropolitana. «Escludo infatti- conclude Margiotta- che si possa anche solo pensare di commissariare un porto rilevante come Venezia e un presidente che ha lavorato bene per assurdi tatticismi politici».

(Lio/Adnkronos)

