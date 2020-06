Porto Empedocle, 22 giugno: conferenza stampa sugli interventi infrastrutturali previsti nell’area portuale empedoclina

Scritto da Redazione Eventi, Infrastrutture, Italia, News, Porti, Trasporti

Presenti Cancelleri, Cocciufa, Monti, Isidori, Fusco e Carmina

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, sarà presente alla conferenza stampa che si terrà a Porto Empedocle, lunedì 22 giugno presso la sala dei Ritratti del Palazzo di Città, alla quale parteciperanno il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Giancarlo Cancelleri, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il Direttore marittimo della Sicilia occidentale, amm. Roberto Isidori, il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle C.F. Gennaro Fusco e il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina. L’incontro, con successiva visita al porto, sarà l’occasione per discutere degli interventi infrastrutturali previsti nell’area portuale empedoclina, fondamentali per lo sviluppo economico del territorio.

Leggi anche: