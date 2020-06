MSC CROCIERE ANNUNCIA LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DELL’INVERNO 2020/2021

La stagione invernale prevede oltre 250 partenze su più di 90 diversi itinerari crocieristici in tutto il mondo tra Mediterraneo, Caraibi, Golfo Persico, Sud Africa, Sud America e Asia

Verrà ulteriormente rafforzato il protocollo sanitario e di sicurezza, messo a punto in collaborazione con le autorità nazionali e con il supporto di un team di medici ed esperti indipendenti

Il 5 gennaio 2021 partirà da Genova la terza World Cruise che toccherà 53 destinazioni in 33 paesi

Ginevra - MSC Crociere ha annunciato la nuova programmazione dell’inverno 2020/2021, confermando oltre 250 partenze tra ottobre 2020 e marzo 2021 su più di 90 diversi itinerari crocieristici, con durata da 2 a 24 notti, tra Mediterraneo, Caraibi, Golfo Persico, Sud Africa, Sud America e l’Asia. Confermata inoltre la terza edizione della World Cruise, viaggio di 119 giorni intorno al mondo in partenza da Genova il 5 gennaio 2021, e un ampio programma di Grand Voyages. Si tratta di una novità importante che si aggiunge alla recente conferma, da parte della Compagnia, relativa alla ripresa di tutte le crociere previste per la stagione estiva del 2021, che inizierà a marzo.

“Abbiamo rivisto e aggiornato l’intera programmazione per la stagione Invernale 2020/2021, che partirà a fine ottobre”, ha spiegato Gianni Onorato, Chief Executive Officer di MSC Cruises, sottolineando che “oggi siamo lieti di poterne confermare tutti i dettagli. Il nostro programma invernale offre crociere in tutte le aree del mondo nelle quali tradizionalmente operiamo. Con qualche aggiornamento degli itinerari di alcune navi, confermiamo tutte le principali crociere per andare incontro ai numerosi passeggeri che hanno già prenotato una vacanza con noi.”

MSC Crociere sta anche per finalizzare un nuovo protocollo sanitario e di sicurezza sviluppato in collaborazione con le autorità nazionali e con il supporto di un team di medici ed esperti indipendenti. Il nuovo protocollo coprirà tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, dalla fase di prenotazione fino allo sbarco e al ritorno a casa. E riguarderà tutti gli aspetti della vita a bordo, prevedendo misure precauzionali per garantire la salute e il benessere degli ospiti e dell’equipaggio che comprendono misure igienico-sanitarie ulteriormente rafforzate, linee guida per la vita a bordo, nonché un potenziamento delle strutture mediche sulla nave e screening sanitari per gli ospiti e l’equipaggio. Il piano dettagliato del nuovo protocollo, con tutte le misure precauzionali per la salute e la sicurezza sanitaria, verrà annunciato nei prossimi giorni.

Oggi MSC Crociere ha anche confermato l’ulteriore proroga volontaria fino al 15 settembre 2020 della sospensione temporanea delle crociere ai Caraibi in partenza dagli Stati Uniti. L’annuncio riguarda due navi – MSC Seaside e MSC Armonia – che avevano viaggi in programma in queste aree.

