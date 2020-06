GENOVA: BLUE ECONOMY SUMMIT 2020

Giovedì 25 giugno 2020, ore 11

Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza

Si svolgerà dal 29 giugno al 3 luglio la III edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione dedicata alle diverse filiere produttive legate al mare, promossa Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team che quest’anno proporrà i consueti appuntamenti in una versione completamente digitale.

Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare sarà il focus dell’edizione 2020, conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show in live streaming su come riavviare e sviluppare le principali aree dell’economia del mare a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un format interattivo che alle sessioni congressuali alternerà eventi di carattere divulgativo per coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura del mare.

Alla presentazione del programma interverranno:

Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico, Comune di Genova

Prof. Michele Viviani, Presidente centro strategico di Ateneo – Centro del mare, Università di Genova

Massimo Giacchetta, Vice Presidente Camera di Commercio di Genova

Il Blue Economy Summit, organizzato dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.

www.besummit.it

