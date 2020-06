PORTO DI VENEZIA, I COMPONENTI DI CITTA’ METROPOLITANA E REGIONE DISERTANO ANCHE LA TERZA CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Venezia-Era stata convocata con urgenza domani alle ore 10:00 la seduta del Comitato di Gestione per votare il Bilancio 2019 dell’Ente ma i membri rappresentanti la Città Metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto hanno già comunicato oggi con identico messaggio la loro “indisponibilità a poter partecipare”.

L’ordine del giorno della seduta prevede la votazione sui seguenti punti:

Variazione ai residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2019 (delibera, ai sensi dell’art. 9, comma 5 lett. c).

Approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 (delibera ai sensi dell’art. 9, comma 5 lett. c).

A integrazione della documentazione già prodotta, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, aveva messo a disposizione dei membri del Comitato, già a partire dal 25 giugno 2020, una precisa nota tecnica in risposta al parere depositato dai membri della Città Metropolitana di Venezia e della Regione del Veneto al termine della seduta del Comitato di gestione del 18 giugno 2020.

Gli altri membri del Comitato si riuniranno comunque domani in ottemperanza al regolamento che disciplina lo svolgimento del Comitato di gestione dell’AdSP MAS.

