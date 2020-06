Approvazione del rendiconto, relativo all’esercizio finanziario 2019, dell’AdSP del Mar Ionio

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Legislazione, Logistica, News, Porti, Trasporti, Turismo

Taranto-Nella seduta di ieri, 29 giugno, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, preso atto del parere favorevole già espresso dai componenti dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, ha deliberato all’unanimità l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019.

Dal documento contabile approvato si rileva un indice di efficienza gestionale pari a + € 21.239.546; detto indice deriva dal raffronto tra entrate correnti proprie (€ 30.585.171) e spese di funzionamento (€.9.345.625).

Il saldo evidenzia un risultato positivo in termini di autonomia finanziaria ed efficienza gestionale del porto di Taranto e dell’AdSP rispetto all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Il rendiconto presenta un avanzo di amministrazione pari a € 217.053.660 euro al 31.12.2019.

I risultati del rendiconto – dichiara il Presidente dell’AdSP – sono il frutto di una gestione amministrativa virtuosa e lungimirante che da una parte tende a perfezionare l’efficienza gestionale e dall’altra a valorizzare ed accelerare la pianificazione e realizzazione di investimenti. L’utilizzazione di risorse proprie dell’Ente consente di dare avvio – con effetto volàno – a una serie di progettualità, in grado – per il loro grado di maturità – di attrarre finanziamenti nazionali e comunitari che consentono poi di liberare risorse per ulteriori progetti come quelli previsti nella programmazione triennale dei Lavori Pubblici.

Leggi anche: