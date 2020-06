CON SIR S.p.A. E ALBA LEASING UNA NUOVA “GRU ECO-EFFICIENTE” ARRIVA NEL PORTO DI BRINDISI

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Logistica, News, Porti, Trasporti

La nuova gru portuale entrerà in funzione a fine giugno

Brindisi-La SIR S.p.A. impresa portuale operante presso il porto di Brindisi, amplia la sua capacità di movimentazione grazie a una nuova “gru gigante” che entrerà in funzione entro fine giugno. Un’operazione resa possibile da un finanziamento di Alba Leasing – primario operatore indipendente nel settore del leasing – a favore di SIR S.p.A., azienda brindisina che da quarant’anni si occupa di servizi industriali e ambientali, demolizioni, trasporto merci e rifiuti, bonifiche, trattamento rifiuti e servizi portuali.

La gru portuale mobile Konecranes Gottwald GHMK 5506, con 51 metri di sbraccio e una portata di 125 tonnellate, amplia in maniera considerevole la capacità di movimentazione dell’azienda brindisina. La gru sarà utilizzata per la movimentazione di rinfuse, container e merci varie in colli, e potrà operare su navi di dimensione capesize, fino a 43 mt di larghezza.

“La gru è totalmente elettrica, attualmente è alimentata da un generatore diesel, ma è predisposta per la futura elettrificazione delle banchine”, ha spiegato Antonio Roma, CEO di SIR S.p.A.

La gru, prodotta dalla casa finlandese Konecranes, oltre a garantire elevate performance in termini di capacità di sollevamento e velocità di movimentazione merci, è anche una attrezzatura dal design elegante, eco-efficiente e sicura per gli operatori.

Leggi anche: