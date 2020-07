Studenti americani in visita a Livorno

Stamani, l’Autorità di Sistema Portuale ha ricevuto una delegazione della Facoltà di Studi Internazionali (con sede ad Arezzo) dell’Università statunitense di Oklahoma, venuta in visita a Livorno col fine di realizzare una serie di interviste per un corso on line incentrato sul tema della gestione dei traffici illeciti di merce.

Il gruppo di ragazzi, accolto nel quartier generale della Port Authority dallo staff della promozione, ha potuto conoscere da vicino le attività svolte dall’Ente e intervistare direttamente il presidente Stefano Corsini.

Dopo aver incontrato i vertici dell’Agenzia della Dogane, la delegazione ha poi visitato il Porto e, in particolare, il terminal TDT.

