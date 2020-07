CIRCOLO DELLA VELA BARI: PRESENTAZIONE DEL “SEABIN”, LA PATTUMIERA DI MARE CHE RACCOGLIE LE MICROPLASTICHE

Scritto da Redazione Ambiente, Eventi, Italia, Nautica, News, Porti

Martedì 07 luglio – ore 10.00 – CV Bari, sede Teatro Margherita

Bari-Martedì 7 luglio alle ore 10.00 il Circolo della Vela Bari presenterà in conferenza stampa nella sua sede del Teatro Margherita il Seabin, strumento in grado di sottrarre al mare plastica, microplastica, idrocarburi e microfibre dal mare, installato qualche giorno fa nel porto vecchio del capoluogo pugliese. L’operazione è stata voluta ed in parte finanziata dal Rotaract Bari e dal Rotary Club Bari, oltre che dal Circolo della Vela che ne assume la manutenzione.

Alla conferenza interverranno:

Simonetta Lorusso, presidente Circolo della Vela Bari

Vincenzo Sassanelli, vice presidente nautico Circolo della Vela Bari

Gigi Bergamasco, direttore nautico del Circolo della Vela Bari

Titta De Tommasi, vice presidente affari generali Circolo della Vela Bari

Antonio Decaro, sindaco di Bari

Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport Comune di Bari

Marianna Carrozzini, presidente Rotaract Bari

Michele Vinci, presidente del Rotary Club Bari

Leggi anche: