NASCE A PORTO ROTONDO LA PRIMA MARINA “POWERED BY FPT”

Scritto da Redazione Italia, Marinas, News, Porti

Torino-Il 9 luglio 2020, con l’apposizione di una speciale targa permanente accanto all’ingresso principale della clubhouse, è stata ufficialmente inaugurata la partnership tra FPT Industrial e la Fishing Division dello Yacht Club di Porto Rotondo, in Sardegna.

Questa partnership tecnica tra il brand motoristico di CNH Industrial e la Fishing Division di uno dei più prestigiosi Yacht Club al mondo, fondato nel 1985 da un gruppo di appassionati del mare, gemellato con importanti Yacht Club italiani e internazionali e attualmente presieduto da Roberto Azzi e Sandro Onofaro per la divisione di pesca, inaugura la prima Marina “Powered by FPT”, un progetto che ha come obiettivo la promozione del Brand e soprattutto della sua divisione dedicata ai propulsori marini in ambito sia commerciale, sia pleasure. Tramite questa collaborazione, FPT Industrial vuole avvicinarsi fisicamente ai propri clienti finali coltivando i propri valori di umanizzazione e “customer centricity”.

Attualmente, FPT Industrial produce 7 tipologie di motori marini commerciali e 8 tipologie dedicate al diporto. Tra i principali modelli, il C16 1000 da 735 kW capace di generare elevati livelli di densità di potenza e coppia associati a un ridotto consumo di carburante e un impatto ambientale contenuto, il C16 600 da 578 kW che è in grado di fornire la potenza di un motore da 18 litri nell’architettura di uno da 13, il C90 650 EVO da 478 kW che garantisce elevate pressioni di iniezione e precisioni di fasatura in qualunque condizione operativa con conseguente maggiore efficienza e rapidità di risposta ad ogni regime, e l’N67 570 EVO da 331 kW leggero, compatto e con costi operativi ridotti per fornire potenza specifica elevata con consumi minimi.

tutti questi motori può essere abbinato il sistema di controllo integrato per la nautica Red Horizon, sviluppato da FPT Industrial in collaborazione con ZF, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità di nuova generazione, e Navico (Simrad), produttore di elettronica per la nautica. Red Horizon rappresenta l’integrazione più avanzata di tecnologie per la nautica in termini di motori, sistemi di monitoraggio e controllo. Combinando le soluzioni tecnologiche più avanzate sviluppate da tutti i partner, Red Horizon garantisce il pieno controllo della navigazione con il massimo livello di sicurezza, il miglior comfort di pilotaggio, grande facilità di manovra e semplicità di attracco.

All’evento inaugurale, svoltosi su invito e a numero chiuso nel rispetto delle vigenti norme sul distanziamento sociale, hanno preso parte i rappresentanti del direttivo dello Yacht Club Porto Rotondo e di FPT Industrial.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere nel territorio di Porto Rotondo eventi di pesca di alto livello che possano soddisfare le richieste di professionisti esigenti e delle loro imbarcazioni”, ha commentato Sandro Onofaro, Capitano IGFA (International Game Fishing Association), Guida Federale di pesca sportiva, Recordman europeo di pesca in mare dalla barca e Direttore della YCPR Fishing Division, la divisione pesca dello Yacht Club Porto Rotondo. “Questa partnership con FPT Industrial – leader nel campo dei motori marini – ci unisce nel coltivare al meglio non solo l’attenzione per la salvaguardia del mare, ma anche la passione per le sfide e per la competizione leale. Ci permetterà inoltre di fare un ulteriore salto di qualità che consentirà a Porto Rotondo di entrare definitivamente nell’olimpo degli hot-spot preferiti dai pescatori sportivi di tutto il mondo”.

“L’accordo di collaborazione con FPT Industrial che celebriamo oggi”, ha dichiarato Roberto Azzi, Presidente dello Yacht Club Porto Rotondo, “è l’ideale proseguimento e completamento della politica di gemellaggi con altri prestigiosi club sparsi nel mondo, da Cape Town a Punta del Este, da Plymouth a Cuba, solo per citarne alcuni, che il nostro sodalizio promuove da diversi anni. Poter contare sulla collaborazione e l’esperienza di un partner che ha al suo attivo, solo nel settore dei motori marini, un numero impressionante di vittorie e di record mondiali, contribuirà ad amplificare ulteriormente la notorietà di Porto Rotondo come destinazione must per un turismo alla ricerca dell’eccellenza a 360 gradi e del nostro Yacht Club come punto di incontro e di riferimento per chi vuole vivere il mare in modo attivo, dinamico e sportivo”.

“A nome di FPT Industrial, posso affermare di essere veramente felice e orgoglioso di questo accordo che ci assegna il prestigioso ruolo di Technical Partner con uno Yacht Club d’eccellenza”, ha affermato al termine della cerimonia di inaugurazione Carlo Moroni, Head of Brand Communication di FPT Industrial. “Nella nostra visione, l’accordo rappresenta il primo tassello di una strategia mirata a esportare il concetto di vicinanza tangibile al nostro brand nonché a ribadire il nostro supporto verso iniziative sportive che hanno l’obiettivo della tutela e dello studio del mare. Quest’ultimo è per noi è un elemento molto importante è l’abbiamo dimostrato in passato anche con la realizzazione del progetto ‘A pesca di plastica’”.

La partnership tra FPT Industrial e lo Yacht Club Porto Rotondo prevede infatti l’intervento del Brand come sponsor di importanti eventi sportivi legati al mondo del Big Game Fishing, il primo dei quali si svolgerà 21 e 22 agosto: si tratta della The O’ Offshore Trolling – “Powered by FPT” una gara di pesca sportiva, con la formula “catch & release” dedicata all’aguglia imperiale. Dal 2019 è attivo un progetto scientifico su pesca d’altura e monitoraggio con satellitare dell’aguglia imperiale, nato dalla collaborazione tra la Maguro-San Foundation, l’IGFA e la Stanford University. L’obiettivo è conoscere le abitudini migratorie e comportamentali dell’aguglia imperiale con la più raffinata e moderna tecnologia disponibile oggi.

FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power generation e di trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di 800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul mercato di motori a Natural Gas per applicazioni industriali, coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli. Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca & Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso industriale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fptindustrial.com.

Leggi anche: