Forum Liguria 2022: Ports of Genoa, sistema ad alto valore aggiunto

Al Forum Liguria 2022 si è fatto il punto sugli effetti che il Covid-19 ha avuto, e avrà, sul sistema economico, sociale e sanitario della Liguria

Il presidente Signorini, nel suo intervento, ha evidenziato la centralità dei porti di Genova e Savona/Vado quali sistema ad alto valore aggiunto non solo per l’economia del mare, ma per tutta la filiera produttiva e logistica del nord ovest.

Guardando al futuro prossimo, i Ports of Genoa sono impegnati a trovare soluzioni durature per “convivere” con il Covid-19 senza bloccare le attività commerciali e crocieristiche, forti della capacità dimostrata negli ultimi anni di reagire alle crisi anche cogliendone le opportunità, come il potenziamento della digitalizzazione e dell’intermodalità.

