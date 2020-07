Riqualificazione del waterfront Mar Grande, il progetto condiviso di Comune e Autorità Portuale del Mar Ionio

Il progetto realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio recentemente candidato al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un vero e proprio masterplan che mira alla sistemazione di parti pubbliche del territorio tra la città e il porto.

Comune e Autority, con l’intenzione di partecipare a questo bando, hanno avviato da subito una proficua interlocuzione: «I tre interventi combinati – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, consentiranno di riqualificare e restituire alla fruizione di cittadini e turisti, in un unico sistema di spazi pubblici di grande bellezza, la quasi totalità degli affacci della parte centrale di Taranto sul Mar Grande. Un intervento che si connette idealmente a quelli già progettati per il waterfront Mar Piccolo e per le aree dell’ex banchina Torpediniere».

Il costo complessivo dei tre interventi è stimato in poco oltre 33 milioni di euro: 16 milioni sono richiesti attraverso la partecipazione al bando, la parte restante sarà coperta con risorse proprie dell’AdSP. «Anche in questo caso – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro– la sfida progettuale è notevole: non cambieremo solo il volto della città, con questo intervento ricostruiremo il rapporto tra tessuto urbano e mare che oggi appare sfilacciato».

