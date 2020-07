MED & Italian Energy Report 2020: la presentazione mercoledì al webinar di SRM e ESL@Energy Center del Politecnico di Torino

Interviene il Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola

Conclude il Presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo

Napoli- Si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 11 il webinar di presentazione del nuovo MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto della collaborazione tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino.

Parteciperanno rappresentati dei maggiori player energetici, interverranno il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e le europarlamentari Tiziana Beghin e Patrizia Toia.

Terrà le conclusioni il Presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo.

Il Rapporto si concentra sullo sviluppo delle energie rinnovabili per una nuova cooperazione Euro-Mediterranea, guardando ai potenziali scenari post-pandemia ed esaminando l’applicazione di soluzioni innovative per la costruzione di sistemi energetici flessibili, nonché l’emergere di sinergie tra elettricità verde, gas e idrogeno.

La ricerca mette inoltre in evidenza il ruolo del trasporto marittimo, che rimane un asset economico cruciale per il settore energetico con i suoi porti come gate per navi e pipeline.

PROGRAMMA

