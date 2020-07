Lutto nell’imprenditoria portuale: si spegne Mimmi Barretta

Brindisi. L’imprenditoria portuale di Brindisi piange la scomparsa di Domenico –Mimmi – Barretta, fondatore con il fratello Giovanni (morto nel 2018) dell’omonima impresa armatoriale di rimorchiatori, Fratelli Barretta. La prima volta, che ho visto un rimorchiatore navigare in porto, mi sono sentito sicuro! Vuol dire che una nave ha bisogno di quel porto per potersi ormeggiare. Ebbene, un porto senza rimorchiatori non potrà essere “porto” per nessuna nave. Sono uno spettacolo nel vedere le loro evoluzioni, il loro scafo ed il tricolore sventolare.

La loro potente sirena è la voce del porto e quando il capitano sale sul ponte di comando e il telegrafo di macchina squilla “avanti adagio”si realizza il miracolo: si stacca sull’ormeggio e punta il suo muso verso l’uscita del porto con due baffi di spuma incontro alla nave che arriva e che ha bisogno del suo servizio. Guardatelo un po’ quando attraversando il Canale Pigonati rientra nel porto interno alla fine del servizio, tutto trionfante per aver svolto un dovere per la sicurezza della navigazione, della nave, del carico e per la salvaguardia della vita umana in mare. Sentite condoglianze da parte della redazione ai familiari tutti.

Abele Carruezzo

© Riproduzione riservata

Leggi anche: