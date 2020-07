SEAFUTURE RINVIATO A GIUGNO 2021

Scritto da Redazione Eventi, Italia, Nautica, News, Porti, Trasporti

Dopo il rinvio deciso lo scorso aprile, le nuove date: 14-17 giugno 2021

In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria a livello internazionale, delle conseguenti normative emanate e del calendario fieristico internazionale, al fine di rendere fruibile in sicurezza la manifestazione, Italian Blue Growth S.r.l., società organizzatrice di Seafuture, di concerto con i suoi partner, Marina Militare italiana, AIAD, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, ha deciso di posporre la data dell’evento, che avrà quindi luogo presso l’Arsenale Militare della Spezia dal 14 al 17 giugno 2021.

L’evento si aprirà, domenica 13 giugno, con una grande festa del Mare con la seconda edizione della 5 Terre National Park regatta. Gli organizzatori continueranno ad impegnarsi affinché l’edizione di Seafuture 2021 sia ricca di novità e di opportunità per i professionisti del settore per concorrere ad un forte rilancio dell’economia marittima. Proprio per mantenere viva l’attenzione su questo cruciale settore, invitiamo le aziende nazionali ed internazionali a partecipare il prossimo autunno ad un evento online teso sia ad amplificare le

opportunità commerciali e di marketing per gli espositori che a condividere, attraverso conferenze tematiche, lo stato dell’arte del settore.

info@seafuture.it

Leggi anche: