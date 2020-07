Matthieu Gasselin sarà il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Sogemar, il braccio intermodale del Gruppo Contship Italia

Melzo (MI)-Il consiglio di amministrazione di Sogemar Spa nominerà Matthieu Gasselin nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Sogemar a decorrere dal 1 Settembre 2020.

Gasselin, 46 anni, nato in Francia, succede a Sebastiano Grasso, che è stato alla guida del Gruppo Sogemar negli ultimi 20 anni.

Gasselin ha ricoperto numerosi incarichi internazionali in ruoli dirigenziali, di cui diversi anni presso CNH Industrial e successivamente presso BCUBE, come Direttore Generale della Business Unit Trasporti.

“Guidare Sogemar, un’azienda con una storia così importante, è una sfida particolarmente interessante” – ha affermato Gasselin. “Negli ultimi anni il braccio intermodale del Gruppo Contship Italia è stato protagonista di un notevole sviluppo e sarà importante riuscire a sfruttare il potenziale esistente di Sogemar e delle sue società operative Hannibal, Oceanogate Italia e Rail Hub Milano, per essere ancora più competitivi”.

“Con Matthieu Gasselin, abbiamo avuto successo nel reclutare un manager di grande esperienza, di cui abbiamo piena fiducia e con cui riusciremo a dare nuovo impulso all’azienda al fine di rafforzare la posizione del Gruppo Sogemar come uno dei leader di servizi intermodali” – ha dichiarato Thomas Eckelmann, Presidente del gruppo Sogemar e Presidente di EUROKAI GmbH & Co. KGaA., azionista di riferimento del Gruppo Contship Italia. “Siamo grati e riconoscenti a Sebastiano Grasso per l’impegno e la leadership con cui ha guidato il Gruppo Sogemar in queste due ultime decadi”.

