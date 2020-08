AdSP MLO-Signorini: “Le opere che rilanceranno il porto di Genova”

Scritto da Redazione Italia, News, Porti, Trasporti

Dalla nuova Diga foranea al riassetto della viabilità interna al bacino di Sampierdarena, al potenziamento dell’accessibilità intermodale e autostradale dello scalo di Pra’

Sono numerosi gli interventi straordinari previsti dal cosiddetto “Decreto Genova” (DL 130/18), e già attuati o in corso di attuazione dopo soli 18 mesi dall’emanazione del provvedimento, che permettono il rilancio del porto di Genova e una migliore integrazione con la città.

Di queste opere determinanti per lo sviluppo del bacino portuale, con investimenti in infrastrutture che sfiorano i 2 miliardi, ne parla il Presidente Signorini in una intervista rilasciata in occasione del lancio del convegno del 7 agosto 2020 “La ripresa del porto di Genova 2 anni dopo il crollo del ponte Morandi” e dell’omonima pubblicazione che fa il bilancio del percorso intrapreso dalla comunità portuale del principale porto italiano e traccia le prossime tappe per raggiungere pienamente gli obiettivi strategici indicati dalla Legge 130.

L’intervista integrale al Presidente Signorini

Leggi anche: