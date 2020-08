Canale di Panama festeggia il suo 106° anniversario

Panama. Le chiuse del neo-panamax Canale hanno visto transitare, lunedì scorso, la 10.000a nave dall’Atlantico al Pacifico. Il transito è avvenuto poco prima di celebrare il suo 106° anniversario, il prossimo 15 agosto, e la nave è stata la tanker SK Resolute, battente bandiera di Panama, lunga 292 metri e larga 47.8 metri e di 94665 tons di DWT.

La nave, partita il 06 agosto dal Golfo del Messico sulla costa orientale degli Stati Uniti (Lake Charles), ha iniziato il suo transito attraverso le chiuse di Agua Clara sul versante atlantico e ha proseguito verso sud fino alle chiuse di Cocoli sul Pacifico, per poi continuare la sua navigazione diretta in Cina (Zhoushan arrivo previsto 05.09.2020) con il carico di Gnl. Nel comunicato dell’amministratore del Canale di Panama, Ricaurte Vásquez Morales, si legge: “Il raggiungimento di questo traguardo, a poco più di quattro anni dall’apertura del Canale ampliato, riafferma la competitività della rotta inter-oceanica, supportata dal servizio continuo, sicuro e affidabile che abbiamo mantenuto nel mezzo dell’attuale situazione mondiale.”.

I dati dei flussi commerciali dimostrano una continua evoluzione dei transiti per il Canale di Panama, grazie all’ascesa delle esportazioni statunitensi. Infatti, la nave petroliera SK Resolute, in questo periodo, ha totalizzato 13 transiti attraverso il Canale, da quando utilizza la rotta panamense (dal 2018), comprese sette traversate del 2020 tra la costa orientale degli Stati Uniti e la Corea del Sud e il Giappone, nonché la via dal Cile agli Usa. E ancora, si legge nel comunicato, che il trasporto di Gnl rappresenta uno dei nuovi mercati che ha attratto il nuovo Canale allargato sulla rotta oceanica, per via delle maggiori dimensioni delle chiuse neo-panamax che permettono il transito di questa tipologia di navi. Le navi per il trasporto di Gnl rappresentano la terza tipologia di navi che utilizzano il Canale allargato, con circa il 12% dei transiti, superata solo dalle portacontainer con il 46% e dalle navi Gpl con il 25%.

Abele Carruezzo

