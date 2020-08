Logistica: transit time da Xi’an ad Amsterdam in 17 giorni e un altro per Londra

Amsterdam. Dal prossimo 2 settembre 2020, un nuovo servizio multimodale collegherà Xi’an in Cina con il porto di Amsterdam. La linea di trasporto ferroviario diretto di merci attraverserà Slavkov, nel sud della Polonia, evitando il trafficato punto di confine a Malaszewicze – Brest. Poi i collegamenti marittimi di corto raggio chiuderanno la linea da Amsterdam al Regno Unito. Questo nuovo servizio sarà realizzato dalla Nunner Logistics, in collaborazione con la Tiedada Logistics e TMA nel porto di Amsterdam.

Il porto olandese è stato da sempre un nodo dei servizi realizzati dall’azienda di logistica, ma è la prima volta che farà parte di un liner esteso fino al Regno Unito. Per quanto riguarda le date, il nuovo servizio, soprannominato “Amsterdam – London Express”, partirà da Xi’an ogni martedì; il tempo di transito per raggiungere Slavkov sarà di dieci giorni; ci vorranno altri sette giorni per raggiungere Amsterdam ed il giorno dopo il carico sarà previsto arrivare a Londra. Nella fase sperimentale saranno presi in considerazione anche altri porti del Regno Unito. Una considerazione da fare riguarda che la deviazione via Slavkov si presenta come un’alternativa interessante rispetto alla tradizione traversata Bielorussia – Polonia. Il corridoio attraversa l’Ucraina e, nel caso dell’Amsterdam – London Express, anche la Bielorussia. Questa nuova rotta garantirà una capacità di trasporto molto alta e quindi convincente per le compagnie di trasporto ferroviario.

Abele Carruezzo

