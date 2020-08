BIMCO e ICS nuovo rapporto sulla forza lavoro dei marittimi

BIMCO Head Office, Denmark. Operatori navali, agenzie, compagnie di navigazione e governi ora possono cercare le informazioni di mercato necessarie per sviluppare le proprie strategie per equipaggi di navi e loro addestramento adeguato in uno strumento messo in atto da BIMCO e ICS (Baltic and International Maritime Council – International Chamber of Shipping). Si tratta del Seafarer Workforce Report – in precedenza noto come Manpower report – una risorsa standard del settore per strategie future sugli equipaggi di navi e della loro formazione/addestramento. Il settore della navigazione e dei trasporti marittimi connessi alla logistica integrata sta cambiando le proprie caratteristiche e si sta evolvendo rapidamente.

Le sfide e i cambiamenti provocati dalla pandemia Covid – 19, dalla decarbonizzazione e dai rapidi sviluppi tecnologici, gli operatori navali, ora più che mai, hanno bisogno di uno strumento di gestione del personale che fornisca loro comprensione del panorama sugli equipaggi di oggi e di domani. Il nuovo Seafarer Workforce è lo strumento giusto, essenziale per preparare le operazioni navali per un mondo post-Covid e per garantire che i regolamenti e le politiche in fase di sviluppo siano adatti allo scopo. Nei prossimi mesi si chiederà alle compagnie di navigazione, alle amministrazioni marittime nazionali, agli Istituti di Istruzione e Formazione marittima (pubblici e privati) di contribuire al nuovo Report.

Le loro conoscenze ed esperienze, i dati sullo stato della formazione e del reclutamento marittimo, sulle criticità e di fidelizzazione, sul numero e sui profili dei marittimi qualificati e certificati ai sensi della Convenzione STCW forniranno le basi per questo nuovo e autorevole Report e per la sua pubblicazione. La pandemia Covid-19 è stata e rappresenta una crisi del cambio dell’equipaggio, una crisi finanziaria per l’intero settore dello shipping che potrebbe influenzare l’offerta e la domanda globali dei marittimi per molti anni ancora. I risultati del Report aiuteranno a fornire risposte sui futuri panorami dello shipping che richiede nuova istruzione e formazione marittima. Negli ultimi trenta anni, BIMCO e ICS hanno condotto regolarmente un’indagine completa sulla domanda e offerta di marittimi nel mondo, sviluppando conoscenze e competenze per soddisfare le mutevoli esigenze del settore.

Il nuovo rapporto sulla forza lavoro dei marittimi dovrebbe essere pubblicato nel 2021. Conterrà: stime dettagliate dell’attuale offerta e domanda di marittimi per la flotta mondiale, comprese le cifre specifiche per paese; proiezioni future per le probabili situazioni di domanda e offerta nel prossimo decennio; identificazione di varie tendenze in materia di formazione marittima, reclutamento e conservazione e le loro potenziali conseguenze. BIMCO è la più grande delle associazioni marittime internazionali che rappresentano gli armatori; la sua appartenenza controlla circa il 65 percento della stazza mondiale e ha membri in oltre 120 paesi, tra cui manager, broker e agenti.

