L’Autorità del porto Rotterdam sostiene l’innovazione

Rotterdam. Il porto di Rotterdam si prepara con nuove infrastrutture ad affrontare le sfide del post-covid-19. RDM Rotterdam, l’ex cantiere navale della Rotterdam Droogdok Maatschappij, messo a disposizione dall’Authority, è un luogo adatto per una nuova generazione di compagnie portuali. Aziende di produzione innovative, star-up e scale-up in questo sito portuale unico possono programmare business e guardare al futuro con spirito nuovo. L’Het Magazijn si trova nell’ex cantiere RDM ed è un complesso aziendale multifunzionale e super moderno che comprende un totale di quattro locali commerciali e con una vista mozzafiato sulla Nieuwe Maas.

Uno spazio per le società di produzione, per la città che potrà organizzare eventi culturali e per il futuro del porto stesso. Nel comunicato che la Port Authority of Rotterdam ha diffuso si legge: “Un’imprenditorialità di successo richiede un adeguato spazio per l’avvio e la crescita e questo è ciò che offriamo qui. Insieme ad altri imprenditori innovativi e istituzioni educative, stiamo creando un clima in RDM che stimoli la cooperazione e l’imprenditorialità.”. Nel complesso aziendale, insieme alla società M4H Rotterdam, la RDM Rotterdam ha realizzato anche un distretto industriale, il Rotterdam Makers District. Qui, imprenditori innovativi, istituzioni educative e pionieri lavorano insieme sulla digitalizzazione, la transizione energetica e la nuova industria manifatturiera.

L’Autorità portuale di Rotterdam è in prima fila nello sviluppo dell’Het Magazijn al fine di stimolare la crescita di questi nuovi ambiti di economia marittimo/portuale. Se si pensa a quante infrastrutture portuali inutilizzate che s’impongono nei nostri porti, si comprende come sia difficile, in Italia, avere una visione di futuro per incidere sui flussi merceologici del Mediterraneo e sui panorami innovativi di sviluppo territoriale. Ancora si assiste a “veti” che sotto la bandiera del “senso civico”- di pochi – si preferisce lasciare abbandonati complessi e strutture portuali o che si affacciano in porto, giusto per dichiarare la loro … “presenza social”.

Abele Carruezzo

