Ports of Genoa nella Top 100 della Lloyd’s List

I porti di Genova, Savona e Vado Ligure, come sistema portuale sotto il nome di Ports of Genoa, rientrano nella classifica stilata da Lloyd’s List dei 100 principali scali mondiali per traffico containerizzato nel 2019

I Ports of Genoa e Gioia Tauro sono gli unici due scali a rappresentare l’Italia nella graduatoria, mentre le prime posizioni restano stabili ai porti di Shanghai, con 43,3 milioni di TEUs movimentati, Singapore a quota 37 milioni di TEUs, e Ningbo che ha registrato la crescita più sostenuta con un +4,5% dei traffici container.

Gli scali del Mar Ligure Occidentale, con 2,6 milioni di TEUs movimentati nel 2019, si confermano come il principale sistema portuale italiano per traffico gateway.

