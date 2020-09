Tornano regolari i servizi THE Alliance da Genova

Dal 7 settembre tornano a regime i servizi della THE Alliance fra l’Estremo Oriente e il Mediterraneo che erano stati oggetto di blank sailing a causa del crollo della produzione e della domanda sia in Cina che in Italia (e nel resto d’Europa) durante le prime fasi dell’emergenza Covid-19

Dunque i liner del trasporto containerizzato Hapag-Lloyd, HMM, One e Yang Ming dalla prossima settimana ripristinano il servizo MD2 con rotazione Marsiglia – Genova – La Spezia- Pireo – Singapore – Hong Kong – Kaohsiung – Busan – Qingdao – Shanghai – Ningbo – Kaohsiung, e dal 14 settembre si prevede anche il ritorno del servizio MD1, con rotazione Barcellona – Valencia – Tangeri – Genova – Damietta – Jeddah – Singapore – Hong Kong – Qingdao – Busan – Shanghai – Ningbo.

