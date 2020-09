Fiera di Salerno, passato, presente e futuro di una città mercantile

Salerno-Nel 1259 grazie al cancelliere del Regno di Sicilia Giovanni Da Procida, uomo politico di grande acume e potere, la città di Salerno riesce ad ottenere da Re Manfredi di Svevia il privilegio della Fiera. Attirando mercanti da tutta Europa, Nord Africa e Levante l’evento rese il capoluogo del Principato Citra emporio tra i più importanti del Mezzogiorno grazie alla dimensione mediterranea dei traffici marittimi che interessavano il porto.

Il Propeller Club Port of Salerno ed il Rotary Club Salerno A. F. 1949, con il patrocinio del Comune di Salerno, in occasione della settimana dei festeggiamenti per il Santo Patrono, inaugurano con un webinar sulla piattaforma webex meetings un Ciclo di 4 Conferenze dedicato a “Fiera di Salerno: passato, presente e futuro di una città mercantile”.

Il primo appuntamento sarà intitolato “La fiera di San Matteo e la città dei mercanti” in cui si discuterà, con docenti di alto profilo, degli aspetti identitari e religiosi di questo evento.



Il programma

Saluti Istituzionali

Vincenzo NAPOLI – Sindaco di Salerno

Rocco PIETROFESO – Presidente Rotary Club Salerno A. F. 1949

Alfonso MIGNONE – Presidente Propeller Club Port of Salerno

Interventi

Gianluca FORESI – Direttore Creativo

Amalia GALDI – Docente Storia Medievale Unisa

Mariantonietta DEL GROSSO – Archivista e Saggista

