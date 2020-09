Le anticipazioni della main conference Port&ShippingTech alla Naples Shipping Week

Scritto da Redazione Ambiente, Cultura, Eventi, Infrastrutture, Internazionale, Italia, Legislazione, Logistica, Nautica, News, Porti, Trasporti

Ports&Finance e Pandemic Shipping

Le anticipazioni della main conference Port&ShippingTech confermano la Naples Shipping Week come uno degli appuntamenti internazionali di riferimento dedicati allo shipping e allo sviluppo del sistema logistico portuale.

Siamo nella fase 3 della pandemia e molte sono le azioni che il settore pubblico e privato hanno adottato e devono ancora mettere in campo per contrastare la crisi economica e sociale derivata dal Covid-19. Durante Port&ShippingTech capiremo quali politiche sono strategiche per migliorare la resilienza del settore nel medio e lungo periodo, anche da un punto di vista economico e finanziario.

Qualche anticipazione su delle sessioni in programma.

Giovedì 1 ottobre ore 14.30

Ports&Finance: green deal & blue growth

Il finanziamento dell’innovazione e delle infrastrutture è sempre stato una componente essenziale della portualità. La scarsità di fondi pubblici, resa più drammatica e presente dal fardello post-Covid, la crescente competizione a livello internazionale e nazionale tra scali e l’entrata in campo di nuovi aggressivi protagonisti a proprietà statale, rende l’argomento di stretta attualità. La sessione fornirà una panoramica delle tendenze nel settore, dall’autofinanziamento alle partnership pubblico-privato fino ai nuovi profili di accesso al capitale di rischio. Tra i relatori, rappresentanti del settore dei finanziamenti alle infrastrutture, autorità portuali e operatori

Venerdì 2 ottobre ore 9.30

Pandemic shipping: impatti, resilienza, ripartenza

La sessione si concentra sulle azioni e le direttive adottate per superare la crisi da parte degli attori della filiera dello shipping e della logistica. Apre i lavori Roberto Traversi, Sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti, con delega per le attività relative all’indirizzo, controllo sulle Autorità Portuali e del lavoro nei porti, che racconterà le azioni messe in campo dal Ministero per contrastare la crisi post-Covid e anticiperà le politiche dei prossimi mesi. Alla sessione parteciperanno noti esperti e operatori del settore che daranno una panoramica a livello europeo ed esporranno le azioni adottate dai diversi stakeholder per far fronte alla crisi economica. Tra questi Marco Conforti di Feport, Ivano Russo di Confetra, Stefano Messina di Assarmatori, Patrick Verhoeven dell’International Association of Ports and Harbors e Andrea Tassoni dell’European Maritime Safety Agency.

Giovedì 1 ottobre

9.30-13.00

Sala 1

#GREEN SHIPPING SUMMIT

Sala 2

#SMART PORT & LOGISTICS

14.30-16.00

Sala 1

#TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO: PORTI E NAVIGAZIONE

Sala 2

#PORTS AND FINANCE: GREEN DEAL & BLUE GROWTH

16.30-18.00

Sala 1

#TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO: PORTI E NAVIGAZIONE

Sala 2

#GREEN SHIPPING & MARITIME ENERGY TRANSITION FINANCING

Venerdì 2 ottobre

9.30-11.00

Sala 1

#PANDEMIC SHIPPING: IMPATTI, RESILIENZA, RIPARTENZA

Sala 2

#CULTURA, RICERCA ED ECONOMIA DEL MARE: VOLANO PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO

11.30-13.00

sala 1

#SHIPPING GLOBAL DYNAMICS

Sala 2

#GNL INFRASTRUCTURES & LOGISTICS

14.00-15.30

Sala 1

Sessione a cura di Marina Militare Italiana

Sala 2

#CRUISE TOURISM: RESET AND RESTART

16.30-17.30

Sala 1

#SAFETY & WELFARE

Sala 2

PROGRAMMA IN DEFINIZIONE

Il programma completo su www.nsweek.com/programma

Per le modalità di partecipazione a Port&ShippingTech www.nsweek.com/partecipa

Leggi anche: